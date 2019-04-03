«Бостон» разгромил «Коламбус», Бобровский завершил матч досрочно

«Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 6:2.

Турнирная таблица НХЛ

В составе победителей отличились Джейк Дебраск (дубль), Маркус Юханссон, Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Карсон Кульман. За «Коламбус» по шайбе забросили Оливер Бьёркстранд и Мэтт Дюшейн.

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Для Сергея Бобровского игра была завершена после четвёртой пропущенной шайбы (он отразил 19 бросков из 23).

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» сломил сопротивление «Баффало Сэйбрз». Игра завершилась победой подопечных Питера Лавиолетта — 3:2. Команда Фила Хаусли потерпела восьмое поражение кряду.