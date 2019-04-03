Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Бостон» разгромил «Коламбус», Бобровский завершил матч досрочно

«Бостон» разгромил «Коламбус», Бобровский завершил матч досрочно
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 6:2.

Турнирная таблица НХЛ

В составе победителей отличились Джейк Дебраск (дубль), Маркус Юханссон, Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Карсон Кульман. За «Коламбус» по шайбе забросили Оливер Бьёркстранд и Мэтт Дюшейн.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 6
0:2, 0:2, 2:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Дебраск (Крейчи, Крюг) – 01:58 (5x5), 0:2 – Юханссон (Койл, Вагнер) – 17:27 (5x5), 0:3 – Маршан – 35:14 (5x5), 0:4 – Дебраск (Кульман) – 36:00 (5x5), 0:5 – Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 40:34 (5x5), 1:5 – Бьёркстранд (Джонс, Андерсон) – 45:51 (5x4), 2:5 – Дюшейн (Панарин, Аткинсон) – 49:14 (5x4), 2:6 – Кульман (Дебраск, Крюг) – 50:28 (5x5)

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Для Сергея Бобровского игра была завершена после четвёртой пропущенной шайбы (он отразил 19 бросков из 23).

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» сломил сопротивление «Баффало Сэйбрз». Игра завершилась победой подопечных Питера Лавиолетта — 3:2. Команда Фила Хаусли потерпела восьмое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 3
1:1, 1:1, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Смит (Суббэн, Туррис) – 08:49 (5x5), 1:1 – Окпосо (Родригес, Ристолайнен) – 16:04 (5x5), 1:2 – Суббэн – 20:44 (5x5), 2:2 – Скиннер (Монтур, Родригес) – 39:55 (5x5), 2:3 – Джохансен (Арвидссон, Йози) – 46:32 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент