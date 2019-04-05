Олимпийская сборная России переиграла Беларусь, Жафяров оформил дубль

Олимпийская сборная России встречалась с командой Беларуси в товарищеском матче. Игра прошла в Минске и закончилась со счётом 4:1 в пользу команды Олега Браташа.



Дамир Жафяров вывел гостей вперёд на пятой минуте встречи, а в концовке второго игрового отрезка Алексей Макеев упрочил преимущество олимпийской сборной России. Хозяева отыграли один гол стараниями Евгения Лисовца, отличившегося на первой минуте третьего периода, но Анатолий Голышев снова увеличил преимущество до двух голов. Четвёртую шайбу в ворота белорусов отправил Жафяров, оформивший дубль.



Второй товарищеский матч с участием сборной Беларуси и олимпийской сборной России состоится завтра, 6 апреля, в Минске. Начало встречи — в 17:00 мск.