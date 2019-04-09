Торторелла — об отсутствии Бобровского на тренировке: всем дали отдохнуть

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла ответил на вопрос, почему российский голкипер Сергей Бобровский пропустил тренировку.

«Всем, кто пропустил сегодняшнюю тренировку, дали отдохнуть», — сказал Торторелла.

Также в занятии не принимали участия форварды Брэндон Дубински, Бун Дженнер и Райан Дзингел.

В первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» — победителем регулярного чемпионата. Первый матч серии состоится 11 апреля в Тампе и начнётся в 02:00 мск.



По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бобровский занял первое место среди голкиперов по матчам на ноль, в его активе девять таких встреч. По количеству побед Сергей уступил только Андрею Василевскому из «Тампы» — 37 против 39.