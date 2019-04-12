Вчера, 11 апреля, свой пост покинул главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто должен возглавить „Ак Барс“?». Как стало известно «Чемпионату», в число главных кандидатов на роль нового наставника входят известные специалисты Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.





Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

Напомним, «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде, проиграв хоккейному клубу «Авангард» (0-4).



58-летний Быков уже некоторое время не занимается тренерской работой. Ранее он выигрывал Кубок Гагарина с петербургским СКА и золото чемпионатов мира со сборной России.



53-летний Квартальнов в настоящее время работает в ярославском «Локомотиве». В нынешнем плей-офф он дошёл с Ярославлем до второго раунда, где проиграл СКА (1-4).