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Кто должен возглавить «Ак Барс»?

Кто должен возглавить «Ак Барс»?
Хоккей / КХЛ

Вчера, 11 апреля, свой пост покинул главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто должен возглавить „Ак Барс“?». Как стало известно «Чемпионату», в число главных кандидатов на роль нового наставника входят известные специалисты Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

Напомним, «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде, проиграв хоккейному клубу «Авангард» (0-4).

58-летний Быков уже некоторое время не занимается тренерской работой. Ранее он выигрывал Кубок Гагарина с петербургским СКА и золото чемпионатов мира со сборной России.

53-летний Квартальнов в настоящее время работает в ярославском «Локомотиве». В нынешнем плей-офф он дошёл с Ярославлем до второго раунда, где проиграл СКА (1-4).

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