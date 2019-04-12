Три очка Степанова помогли молодёжной сборной России разгромить Чехию

Молодежная сборная России провела второй матч на Турнире четырёх наций в Пьештянах с Чехией и одержала крупную победу со счётом 6:0.
Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Егор Степанов, оформивший дубль и сделавший результативную передачу.
Россия — Чехия 6:0 (0:0, 4:0, 2:0)
1:0 — Степанов (Воронков, Дорофеев, 29:34), большинство
2:0 — Михайлов (Круглов, 31:16)
3:0 — Комиссаров (Степанов, Аланов, 38:53), двойное большинство
4:0 — Степанов (Кизимов, Жиляков, 39:34), большинство
5:0 — Бабинцев (Грязнов, Шабловский, 42:49), большинство
6:0 — Кизимов (Воронков, 47:03)
Вратари: Носов — Дворжак
Броски: 35-18
Штраф: 20-18
Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.
В первой игре на турнире со сборной Словакии (7:0) тройка Степанов – Воронков – Кизимов поучаствовала в четырёх из семи шайб в ворота соперника.