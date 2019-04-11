Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брагин — о 7:0 со Словакией: не скажу, что победа была такой убедительной

Брагин — о 7:0 со Словакией: не скажу, что победа была такой убедительной
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Словакией (7:0) в рамках Турнира четырёх наций.

«Очень сумбурный первый период. Давно не играли, все сочетания новые, кто-то из ребят вообще впервые в сборной. Но начиная со второго периода команда моментами играла уже неплохо. Использовали свои моменты, но я бы не сказал, что счёт соответствует и победа была такой уж убедительной. Повторюсь, моментами играли неплохо, но реализация у нас была лучше, чем у словаков.

Что говорили перед вторым периодом? Много говорили о тактике, о том, что играть необходимо правильно. Команда Словакии играла стандартно, поэтому, когда мы стали играть правильно, голы стали получаться.

Быстрый турнир? При графике в три игры подряд можно посмотреть, как игрок реагирует в трудных ситуациях», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Молодёжная сборная России разгромила Словакию на Турнире четырёх наций
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент