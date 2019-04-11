Воронков: тренеры хорошо подготовили молодёжную сборную России

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Воронков поделился впечатлениями от победы над командой Словакии (7:0).



«От победы всегда хорошие впечатления. Вышли на игру заряженными, выполнили тренерскую установку — результат на табло. В первом периоде было волнение от стартового матча, во втором периоде влились. Мои голы? Первый раз просто бросил и попал, во втором моменте партнёр вывел меня на пустые ворота.



Не отвлекали ли стычки? Нет, продолжали играть, как играли. Это хоккей, все команды играют жёстко, везде единоборства — так и должно быть.



Ребята в раздевалке в хорошем настроение, весёлые. Думаю, что отдохнуть перед следующей игрой успеем. У нас хорошее физическое состояние, на сто процентов. Мы провели хороший сбор, нас хорошо подготовили. Готовы играть», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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