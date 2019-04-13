КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол «Авангарда» в матче с ЦСКА

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший во втором периоде первого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард».



«На 25-й минуте матча, после взятия ворот гостями (Андрей Стась, № 23), судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет «шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста». В результате видеопросмотра определено: шайба направлена в ворота ногой. Взятие ворот не засчитывается», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).