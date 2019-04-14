Бриндамор: если бы лидеры «Каролины» играли, как в регулярке, то было бы лучше

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после поражения во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ, 0-2) выразил недовольство лидерами «ураганов».

«Ахо прервал безголевую серию, надеюсь, это поможет. Нам надо добавить. Он забил один гол, ведь наши лидеры не забивают, а у них они играют результативно.

Было бы бы лучше, если бы они играли так, как в регулярном сезоне. Тогда наши шансы на победу увеличатся», – цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Хозяевам удалось ударное начало матча. На четвёртой минуте первого периода отличился Никлас Бекстрём, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Спустя шесть минут Ти Джей Оши после передачи Евгения Кузнецова во второй раз огорчил гостей. «Каролине» удалось отыграться усилиями Лукаса Валльмарка и Себастьяна Ахо. В середине третьего периода Том Уилсон вновь вывел «Кэпиталз» вперёд. Канадский форвард забил на 49-й минуте матча, а Овечкин записал в актив вторую голевую передачу в матче. Гостям усилиями Джордана Стаала удалось перевести игру в овертайм, где победу столичной команде принёс точный бросок Брукса Орпика. Кузнецов отметился результативной передачей.