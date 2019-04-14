Овечкин обороняется, бьёт и отдаёт передачи. «Вашингтон» не остановить

Он остановил атаку три в одного, он провёл мощный силовой, отобрал шайбу и отдал фантастический пас. Новый Овечкин – он такой.

Овечкин в плей-офф – это сказка. Год назад он понял, что стоять в своём офисе и ждать, когда партнёры отдадут ему шайбу под бросок в плей-офф не работает, и надо выкладываться на каждом сантиметре льда так, будто завтра не существует. Это сразу же принесло ему долгожданный Кубок Стэнли, и одного трофея капитану «Вашингтона», конечно, мало. Он хочет ещё и готов делать всё, чтобы защитить титул.

Крутая смена Овечкина

Настоящая и совершенно мёртвая крыса свалилась с потолка рядом с раздевалкой «Каролины», когда игроки проводили сухую разминку. Случай неординарный и странный, а где-то даже отдаёт символизмом. Что делать команде, которая получает такой недвусмысленный знак? Выходить и биться, несмотря ни на что. «Каролина» оказалась готова к этой битве, но ей не хватило удачи.

В стане «Вашингтона» после первой игры могли быть довольны практически всем, кроме пары маленьких деталей – быть готовыми к игре с самого начала (в первом матче «столичные» нанесли первый бросок только по истечении девяти минут) и более активная игра ударных звеньев, которые не нанесли ни одного броска в створ после первого периода.

С первых секунд стало ясно, что урок «столичные» усвоили хорошо. Каждое звено создавало опасные моменты у ворот Мразека, который только и успевал отбиваться. А затем Овечкин провёл невероятную смену. Для начала он спокойно оборонялся, когда «Каролина» выскочила в контратаку три в одного. Для чемпионского Овечкина это не проблема, а даже прямая обязанность. Затем провёл сокрушительный силовой приём на Песке у борта, после которого «столичные» смогли отобрать шайбу. И тут же начал атаку и отдал фантастический пас на Бекстрёма, когда все думали, что он будет бросать. Квинтэссенция новой версии Овечкина, которая впервые предстала миру в прошлогоднем плей-офф.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Вскоре Оши продемонстрировал великолепное мастерство – выкатился на ворота, попутно ловким движением ноги (!) выбив клюшку из рук Джастина Уильямса, и сделал счёт 2:0. Настоящая красота.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Каролине» не занимать характера, и когда удалось задержаться в чужой зоне, четвёртое звено подарило лучик надежды. Откровенно говоря, Холтби пропустил совсем необязательный гол, да ещё и пытался доказать, что ему мешали. Впрочем, он, наверное, видел последний матч «Сан-Хосе» и «Вегаса» — там ровно такую же шайбу судьи не засчитали из-за помехи вратарю.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины Харрикейнз».

Свечников забил больше, чем Овечкин. Но «Вашингтон» не повторил ошибок «Тампы» Эта «банда придурков» не так уж плоха.

Битва спецбригад

Игра в неравных составах стала ключевым фактором в первом матче. «Вашингтон» забил дважды и выиграл 4:2, «Каролина» осталась с баранкой. Гости проделали работу над ошибками. Нет, они не стали меньше удаляться, но спецбригады меньшинства действовали самоотверженно. Игроки блокировали броски, а когда шайба всё-таки доходила до Мразека, он стоял стеной. Пушечный выстрел Карлсона сбил с него маску, но не сбил концентрацию.

Этот сейв Мразек сделал во время пятиминутного меньшинства – Майкл Ферланд вырубил Ника Дауда и отправился отдыхать до конца игры. Бриндамор был взбешён удалением и долго кричал на рефери, чуть позже объяснив своё негодование: «Я не увидел удара в голову от Ферланда, зато до этого был удар в голову на одном из моих парней. Я не хочу обсуждать работу рефери, но, как по мне, просто дайте командам играть!».

Удаление Ферланда действительно выглядело спорным – на замедленном повторе видно, что основной удар пришёлся не в голову, а в плечо, а последующий штраф Хэмилтона иначе как глупостью не назовёшь – он просто ткнул локтём в голову Кузнецова.

У «Вашингтона» удалений тоже хватало, судьи никак не хотели дать соперникам разобраться в формате пять на пять. А в равных составах «Каролина» ни в чём не уступала, и только закончился парад удалений, как сравняла счёт. Себастьян Ахо подкараулил отскок от стекла и забил из-за линии ворот. «Ураганы» отыгрались с 0:2 и заставили утихнуть обычно громкие трибуны в столице США.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Изумительный Мразек

Третий период должен был стать решающим, и кто, как не капитан, должен повести за собой? Овечкин снова начал атаку мощным хитом в своей зоне. Оттеснил от шайбы Нидеррайтера, поймал снаряд в воздухе и на бешеной скорости полетел в атаку, нашёл накатывающегося Уилсона и бум – «Вашингтон» снова повёл.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

«Каролина» пока только учится играть в плей-офф, на стороне «Вашингтона» — огромный опыт, как горький, так и счастливый. Посмотрите на Овечкина, как он заряжен. В 33 года бежит и без проблем догоняет 19-летнего Свечникова!

Видео можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкбёрна.

«Ураганы» бились до конца, и в итоге склонили чашу весов в свою сторону в большинстве. Дауд неаккуратно сыграл клюшкой против Стаала, и ветеран «Каролины» наказал соперника, впервые в серии реализовав большинство своей команды. Битва спецбригад на этот раз осталась за гостями.

Встреча ушла в овертайм, и за это «Каролина» должна благодарить Мразека. Чешский вратарь был изумителен и сдерживал мощнейшую атаку соперника. На последней минуте он сделал два чумовых сейва, когда «столичные» должны были заканчивать вообще всё. За три периода он отразил 29 бросков, и большая их часть таила нешуточную опасность. Но в дополнительное время удача отвернулась от него — Нидеррайтер остался без клюшки, Кузнецов прочитал ситуацию и выдал шикарную передачу Орпику, который от души замахнулся и попал точно в девятку. Овертайм — время незаметных героев. Для защитника, который проводил 151-й кубковый матч, эта шайба стала четвёртой за карьеру в плей-офф.

«Кузя – лучший распасовщик. Нет, Беки тоже хорош, в нашей команде много отличных плеймейкеров. В раздевалке было довольно тихо, мы только были в предвкушении, кто же из нас забьёт победный гол. Мы ведём 2-0, но знаем, что это будет долгая серия», — сказал Орпик.

«Каролина» достойно борется с «Вашингтоном», но и чемпион не лыком шит. «Играть просто хорошо — это не хорошо», — отметил Себастьян Ахо, намекая на то, что его команда должна доставать из себя всё и даже больше, чтобы затянуть серию.