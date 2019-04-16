Фетисов — о драке Овечкина и Свечникова: смотрелось очень плохо

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о драке капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Драки между русскими в НХЛ? Наверное были, я статистику не веду. Я ни с кем не дрался, мы честно бились. Эмоции порой перехлёстывают, и нет сил их контролировать. Не знаю, что послужило причиной, какие слова были сказаны друг другу. Смотрелось очень плохо. Много чего можно говорить, но скажу, что не очень красиво это все смотрелось». — цитирует Фетисова "Телеканал 360".

«Каролина» одержала победу со счётом 5:0 и сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.

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