Бурк — об Овечкине: Свечников выбрал не того парня, плохое бизнес-решение

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз» Брайан Бурк, ныне работающий экспертом на канадском телевидении, прокомментировал драка Александра Овечкина и Андрея Свечникова.

«Это было плохое бизнес-решение. На мой взгляд, этот пацан больше хотел подраться, чем Ови. И Ови потом сказал, что Свечников сам вызвал его на бой. Так бывает, ты начинаешь драться, получаешь первый удар и понимаешь, что будет ещё один, и тебя отправляют в нокаут.

Надеюсь, с парнем всё в порядке. Конечно, он заслужит уважение партнёров по команде, но это тяжёлая концовка для первой драки. «Каролина» должна сплотиться вокруг этого пацана, но если ты собираешься подраться, надо выбирать правильного соперника. Иногда у тебя нет выбора, но в этом случае Свечников принял неверное решение, выбрал не того парня. Нужно было выбирать более лёгкого соперника, чем Овечкин», — цитирует Бурка Sportsnet.

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