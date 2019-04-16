Нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт сыграет за Швецию на ЧМ-2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт дал согласие сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира 2019 года, сообщает SVT Hockey.

В прошедшем регулярном чемпионате 20-летний Братт принял участие в 51 встрече, записав на свой счёт 33 (8+25) балла при показателе полезности «–8» и 16 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке чуть больше 15 минут за матч. Йеспер пропустил начало сезона из-за перелома челюсти.

На грядущем чемпионате мира сборная Швеции будет играть в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет идти с 10 по 26 мая.

Шведы являются действующими чемпионами мира. Своё согласие помочь национальной команде из игроков НХЛ уже дали вратарь Якоб Маркстрём, защитники Адам Ларссон, Эрик Густафссон, Роберт Хег, а также форварды Элиас Петтерссон, Оскар Линдблом, Маркус Крюгер, Адриан и Марио Кемпе.