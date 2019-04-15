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Защитник Экман-Ларссон сыграет за Швецию на чемпионате мира-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник Экман-Ларссон сыграет за Швецию на чемпионате мира-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон дал согласие сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Крэйг Морган.

В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний Экман-Ларссон принял участие в 81 встрече, записав на свой счёт 44 (14+30) баллов при показателе полезности "-16" и 52 минутах штрафного времени. В средним защитник проводил на площадке около 23 с половиной минут за матч.

На грядущем чемпионате мира сборная Швеции будет играть в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет идти с 10 по 26 мая. Действующий чемпион мира — команда Швеции

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