Защитник Экман-Ларссон сыграет за Швецию на чемпионате мира-2019

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон дал согласие сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Крэйг Морган.



В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний Экман-Ларссон принял участие в 81 встрече, записав на свой счёт 44 (14+30) баллов при показателе полезности "-16" и 52 минутах штрафного времени. В средним защитник проводил на площадке около 23 с половиной минут за матч.



На грядущем чемпионате мира сборная Швеции будет играть в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет идти с 10 по 26 мая. Действующий чемпион мира — команда Швеции

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