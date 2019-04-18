«Даллас» благодаря голу Радулова разгромил «Нэшвилл», счёт в серии – 2-2

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1.

Хозяева повели со счётом 4:0 уже к 14-й минуте. Заброшенные шайбы на счету Роопе Хинца, Александра Радулова, Эндрю Кольяно и Маттса Цуккарелло. Во втором периоде Хинц оформил дубль. На 49-й минуте гол престижа забил Роман Йози, отличившись при игре в формате «4 на 4».

На счету Радулова, помимо гола, две минуты штрафа, пять бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 15.43 на льду (3.14 – в большинстве). Денис Гурьянов, Валерий Ничушкин и Антон Худобин участия в матче не принимали.

«Даллас» сравнял счёт в серии – 2-2. Следующий матч состоится в Нэшвилле 21 апреля мск.