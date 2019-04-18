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«Даллас» благодаря голу Радулова разгромил «Нэшвилл», счёт в серии – 2-2

«Даллас» благодаря голу Радулова разгромил «Нэшвилл», счёт в серии – 2-2
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1.

Хозяева повели со счётом 4:0 уже к 14-й минуте. Заброшенные шайбы на счету Роопе Хинца, Александра Радулова, Эндрю Кольяно и Маттса Цуккарелло. Во втором периоде Хинц оформил дубль. На 49-й минуте гол престижа забил Роман Йози, отличившись при игре в формате «4 на 4».

На счету Радулова, помимо гола, две минуты штрафа, пять бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 15.43 на льду (3.14 – в большинстве). Денис Гурьянов, Валерий Ничушкин и Антон Худобин участия в матче не принимали.

«Даллас» сравнял счёт в серии – 2-2. Следующий матч состоится в Нэшвилле 21 апреля мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
5 : 1
4:0, 1:0, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Хинц (Клингберг, Сегин) – 03:42 (5x4), 2:0 – А. Радулов (Линделль, Даулинг) – 04:58 (5x4), 3:0 – Кольяно (Комо, Линделль) – 08:24 (5x5), 4:0 – Цуккарелло (Клингберг, Спецца) – 13:45 (5x4), 5:0 – Хинц (Клингберг) – 30:09 (5x5), 5:1 – Йози (Джохансен, Эллис) – 48:11 (4x4)
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