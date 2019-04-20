Видео из чемпионской раздевалки ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА празднуют победу в Кубке Гагарина. В финальной серии московская команда обыграла «Авангард» со счётом 4-0. В четвёртой игре «армейцы» победили со счётом 3:2 ОТ благодаря голу Максима Мамина в овертайме.



«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Впервые в истории Континетальной хоккейной лиги финальная серия завершилась в четырёх матчах. В первой игре ЦСКА обыграл соперника со счётом 5:2, во второй — 3:0. Эти матчи состоялись в Москве, после чего серия переехала в Балашиху. В третьей игре «армейцы» выиграли со счётом 2:0.