Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций вылетели в 1-м раунде плей-офф

В пятом матче серии первого раунда плей-офф «Колорадо Эвеланш» на выезде со счётом 5:1 разгромил «Калгари Флэймз» — победителя Западной конференции по итогам регулярного сезона.



Ранее борьбу прекратил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — обладатель Президентского кубка. «Молнии» не смогли выиграть ни одного матча в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс» (0-4). Впервые в истории лиги оба победителя конференций вылетеи в первом раунде плей-офф. На двоих они выиграли лишь один матч.

По истечении первого периода «лавины» вели со счётом 2:1. В составе гостей отличились Габриэль Ландеског и Микко Рантанен, у хозяев – Ти Джей Броди. Во втором игровом отрезке «Колорадо» провёл еще две результативные атаки, дубль оформил Колин Уилсон. Точку в матче поставил оформивший дубль Рантанен.



В полуфинале Западной конференции «лавины» сыграют с победителем противостояния «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» (3-2).

Чемпион Запада НХЛ вылетел из плей-офф вслед за лучшим клубом Востока