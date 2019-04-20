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«Колорадо» разгромил «Калгари» и выиграл серию со счётом 4-1

«Колорадо» разгромил «Калгари» и выиграл серию со счётом 4-1
Хоккей / НХЛ

В пятом матче серии первого раунда плей-офф «Колорадо Эвеланш» на выезде со счётом 5:1 разгромил «Калгари Флэймз» — победителя Западной конференции по итогам регулярного сезона.

По истечении первого периода «лавины» вели со счётом 2:1. В составе гостей отличились Габриэль Ландеског и Микко Рантанен, у хозяев – Ти Джей Броди. Во втором игровом отрезке «Колорадо» провёл еще две результативные атаки, дубль оформил Колин Уилсон. Точку в матче поставил оформивший дубль Рантанен.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19.18 на льду (2.10 – в большинстве).

«Колорадо» выиграл серию со счётом 4-1. В полуфинале Западной конференции «лавины» сыграют с победителем противостояния «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» (3-2).

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НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
20 апреля 2019, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 5
1:2, 0:2, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Ландеског (Бэрри, Маккиннон) – 09:40 (5x5), 0:2 – Рантанен (Макар, Уилсон) – 15:38 (5x5), 1:2 – Броди (Беннетт) – 19:54 (5x5), 1:3 – Уилсон (Рантанен) – 26:52 (5x5), 1:4 – Уилсон (Маккиннон, Бэрри) – 34:47 (5x4), 1:5 – Рантанен (Бэрри, Маккиннон) – 40:57 (5x4)
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