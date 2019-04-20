Президент Федерации хоккея Литвы Зубрус может сыграть за сборную на ЧМ-2019

Президент Федерации хоккея Литвы Дайнюс Зубрус может сыграть за национальную команду на чемпионате мира, сообщает издание Шайба.kz. Зубрус не выступал на официальном клубном уровне два сезона. После сезона-2015/16 в составе «Сан-Хосе Шаркс» он покинул НХЛ.



40-летний хоккеист провёл в НХЛ 1399 матчей, выступая за такие клубы, как «Филадельфия Флайерз», «Монреаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Девилз» и «Сан-Хосе Шаркс». В прошлом году Дайнюс Зубрус был капитаном сборной Литвы. На мировом первенстве в группе B первого дивизиона, прошедшем в Каунасе, он сыграл 5 матчей и набрал 6 (0+6) очков.



Чемпионат мира в Нур-Султане пройдёт с 29 апреля по 5 мая. За две путёвки в элитный дивизион поборются сборные Казахстана, Беларуси, Словении, Южной Кореи, Венгрии и Литвы.