Свечников: всегда быстро восстанавливаюсь, надеюсь сыграть в следующем матче

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заявил, что надеется помочь команде в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2-3).

«Я себя хорошо чувствую и надеюсь сыграть в следующем матче. Я всегда быстро восстанавливаюсь, так что посмотрим. Надеюсь, буду играть в следующем матче», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».