Тренер «Коламбуса»: Гавриков действует просто и отлично играет в своей зоне

Тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Шоу поделился мнением о российском защитнике Владиславе Гаврикове. Хоккеист досрочно расторг контракт со СКА и подписал соглашение с «мундирами».

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«Гавриков хорошо двигается для своих габаритов. Он мобильный, может подключаться к атаке, хотя в предыдущем клубе от него этого особо не требовали. У него невероятный показатель полезности в этом сезоне («+48»). Когда у тебя большой минус, это фиговая статистика. Когда у тебя большой плюс, это шикарная статистика.



Таких цифр непросто достичь, он отлично играет в своей зоне. Гавриков действует просто, последние несколько лет он играл в очень хорошей лиге, на Олимпиаде, на чемпионатах мира. У него за плечами большой опыт», — приводит слова Шоу The Athletic.

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