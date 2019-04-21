Торторелла: Гавриков — очень хороший хоккеист, но я не знаю, что будет дальше

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о защитнике Владиславе Гаврикове. Россиянин досрочно расторг контракт со СКА и приехал в Северную Америку.



«Насколько я понимаю, Гавриков — очень хороший хоккеист. Я не знаю, что будет дальше. В команде есть взаимопонимание, этим составом она выиграла первый раунд», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.



Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.



С хоккеистом достигнута договорённость, что, в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф, он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Второй раунд Кубка Стэнли завершается 7–8 мая.

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