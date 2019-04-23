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«Спартак» пожелал скорейшего выздоровления попавшей в аварию певице MaкSим

«Спартак» пожелал скорейшего выздоровления попавшей в аварию певице MaкSим
Хоккей / КХЛ

Московский хоккейный клуб «Спартак» пожелал скорейшего выздоровления попавшей в аварию певице MaкSим. Певица намеревалась лететь в столицу ради съёмок нового клипа, но по дороге в аэропорт стала участницей крупной аварии.

«Желаем нашей любимой МакSим, попавшей сегодня в серьёзное ДТП, скорейшего выздоровления. Марина, всё будет хорошо! И мы ещё обязательно споём вместе», — написал клуб в «Твиттере».

Певица дважды выступала перед с концертом перед домашними матчами хоккейного «Спартака». Песня МакSим «Знаешь ли ты?» имеет огромную популярность в среде болельщиков московского коллектива, болельщики регулярно исполняют её на матчах.

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