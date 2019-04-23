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Рирден: верю, что игроки «Вашингтона» покажут лучшую игру за серию

Рирден: верю, что игроки «Вашингтона» покажут лучшую игру за серию
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, встреча пройдёт на территории «Вашингтона».

«Наступил момент, когда сдерживать себя и экономить силы бессмысленно. Мы все „олл-ин“. Верю, что наши парни тоже „олл-ин“, а это значит, что они выйдут и проведут свою лучшую игру за всю серию», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли

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