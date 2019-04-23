«Вашингтон» может присоединиться к «Тампе». Что творится в плей-офф НХЛ

В первом раунде НХЛ осталось сыграть три седьмых матча, а три пары уже выявили победителя. Пока что этот плей-офф проходит под девизом «Выбить фаворитов» — уже три победителя своих дивизионов завершили розыгрыш – «Нэшвилл» (победитель Центрального дивизиона), «Калгари» (лучшая команда Запада) и «Тампа» (победитель регулярного чемпионата НХЛ). Что ждёт нас в решающих играх – в нашей статистической подборке.



В истории НХЛ было сыграно 179 седьмых матчей, 104 победы были одержаны командами с более высоким посевом. Но если встречи уходили в овертайм, там уже прослеживается равенство – 21 матч остался за хозяевами, 20 – за гостями.



Победа в шестом матче не является решающим фактором, потому что, как говорят, седьмая игра – это игра, в которой не имеет значения, что было раньше. Команды, избежавшие вылета в шестом матче, выиграли 84 седьмых игры, 95 осталось за их соперниками.

«Сан-Хосе» — «Вегас»

Седьмой матч серии начнётся 24 апреля в 05:00 мск



Победитель встречи во втором раунде встретится с «Колорадо»



«Вегас» имел полный контроль над серией, вел 3-1 и забивал столько, сколько хотел, но затем всё перевернулось. «Шаркс» собрались и выиграли два матча подряд, причём шестой – в овертайме, забив в меньшинстве.



Лидеры команд (матчи №7)



«Вегас» – Штястны (8 (4+4) очков в 4 матчах), Флёри (%ОБ 90,2, 3 победы в 6 матчах)



«Сан-Хосе» — Торнтон (4 (2+2) очка в 6 матчах), Павелски (3 (2+1) очка в 5 матчах)



«Вегас» проводит второй сезон в НХЛ, и для него это первый седьмой матч, но в команде есть немало игроков, которые уже знают, что это такое. Самый большой опыт у Марка-Андре Флёри и Пола Штястны. По одной игре за плечами у Икина, Хаулы, Стоуна, Пачьоретти, Теодора, Шмидта и Смита (по одной игре).

Гертл забил в ОТ в меньшинстве. Обещал выиграть и установил рекорд НХЛ Чешский нападающий «Сан-Хосе» дотащил свою команду до седьмого матча серии.

«Сан-Хосе» в своей истории выиграл шесть из 10 седьмых матчей, последний – в 2016 году, когда на пути к финалу Кубка Стэнли был повержен «Виннипег». Из нынешнего состава команды сразу 12 игроков принимали участие в седьмых встречах – Бёрнс, Кутюрье, Диллон, Донской, Гертл, Власик, Джонс, Эрик Карлссон, Мелкер Карлссон, Нюквист, Павелски и Торнтон.

«Бостон» — «Торонто»

Седьмой матч серии начнётся 24 апреля в 02:00 мск



Победитель встречи во втором раунде встретится с «Коламбусом»

«Торонто» и «Бостон» снова сыграют седьмой матч. Никто и не сомневался По-другому они не умеют.

В этой серии впору говорить не о седьмых матчах в целом, а о седьмых матчах в этом противостоянии, ведь «Мэйпл Лифс» за последние шест лет дважды проиграли решающий матч, и оба раза – «Бостону», а последняя их победа датируется 2004 годом (над «Оттавой»). Последняя победа над «Бостоном» в седьмом матче и вовсе была в 1959 году.



Если брать в общем, то у «Бостона» есть шанс стать единоличным лидером НХЛ по победам в седьмых матчах, сейчас у «мишек» 14 побед в 26 матчах, они делят первое место с «Монреалем» и «Детройтом». 13 побед пришлись на домашние игры – это лучший результат в НХЛ. Кажется, «Торонто» не позавидуешь, но у них – 12 побед в 23 седьмых матчах, пять из которых – на выезде (третий результат в лиге). Главное, не вспоминать, чем закончились седьмые матчи с «Бостоном» в 2013 и 2018 годах.



Лидеры команд (матчи №7)



«Бостон» — Бержерон (9 (5+4) очков в 10 матчах), Крейчи (8 (0+8) очков в 9 матчах)



«Торонто» — Марло (5 (4+1) очков в 7 матчах), Гардинер (2 (0+2) очка в 2 матчах)



Интересно, что и Туукка Раск (%ОБ 84,4), и Фредерик Андерсен (%ОБ 84,6) в седьмых матчах не показывают чудес, вот только у вратаря «Бостона» есть две победы из четырёх, а у Андерсена – три поражения в трёх играх.



В составе «Торонто» лишь трое имеют победный опыт – Марло, Маззин и Хэйнси, естественно, за другие команды. А у «Бостона» весь костяк уже прошёл вместе огонь, воду и медные трубы и пять победных седьмых встреч (Бержерон, Хара, Крейчи, Маршан). Только «Вашингтон» может соперничать с ними по опытности, а Здено Хара сегодня ночью установит рекорд НХЛ по количеству седьмых матчей, сейчас он делит первое место с Патриком Руа и Скоттом Стивенсом (12).

«Вашингтон» — «Каролина»

Седьмой матч серии начнётся в ночь на 25 апреля в 02:30 мск



Победитель встречи во втором раунде встретится с «Айлендерс»



Мистер Седьмая игра против бывшей команды и действующего чемпиона, что может быть интереснее? Обозреватель ESPN Грэг Вышински еще перед стартом серии заявил, что «будет круто, когда Уильямс забросит в седьмой игре шайбу, которая выбьет «Вашингтон», высказался он и после победы «Каролины» в шестом матче.

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«Вашингтон» выиграл 5 из 16 седьмых матчей, но дома – только 3 из 14. «Каролина» же имеет в активе четыре победы из семи, на выезде – две из пяти. Так что матч обещает быть по-настоящему жарким и непримиримым.



Лидеры команд (матчи №7)



«Вашингтон» — Овечкин (7 (4+3) очков в 11 матчах), Бекстрём (4 (2+2) очка в 11 матчах)



«Каролина» — Уильямс (14 (7+7) очков в 8 матчах), Стаал (2 (2+0) очка в 4 матчах)



Большая часть игроков «Каролины» в плей-офф-то в первый раз играет, что уж говорить о седьмых матчах. Кроме капитана, такой опыт есть только у Хэмилтона, Стаала, Мразека, Нидеррайтера, Терявяйнена и Ван Римсдайка. Но оптимизма болельщикам «Харрикейнз» должен добавлять тот факт, что у них есть главный козырь – Джастин Уильямс, рекордсмен по количеству очков в седьмых матчах. Кроме того, три из четырёх победителей дивизионов уже завершили выступление в плей-офф. Если вылетит и «Вашингтон», это будет первый случай в истории лиги, когда все победители дивизионов вылетели в первом раунде.



Кроме того, «Каролина» стала 12-й командой в истории лиги, добившейся седьмого матча в серии с действующим чемпионом. Предыдущие 11 команд выиграли шесть раз, включая три последних («Сент-Луис» против «Чикаго» в 2016-м, «Вашингтон» против «Бостона» в 2012-м, «Ванкувер» против «Чикаго» в 2011-м).

Овечкин «кипит» в плей-офф. «Вашингтон» может вылететь из-за этого Страсть хороша, но результат важнее.

Зато в составе «Вашингтона» есть Карл Хагелин – он выиграл восемь из девяти седьмых встреч. Правда, Хагелина можно назвать не решающим игроком, а талисманом – в этих играх он набрал всего 2 (0+2) очка. Ну и, конечно, Овечкин и Бекстрём, да и Холтби в седьмых матчах традиционно надёжен (% ОБ 92,9, три победы в семи играх). Плюс в этой серии пока побеждали исключительно хозяева.

