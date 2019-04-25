Лихачёв: полуфинал ЮЧМ — самый важный матч, нужно выложиться на все сто

Нападающий юниорской сборной России Ярослав Лихачёв подвёл итоги четвертьфинала чемпионата мира с командой Беларуси (6:0).



«Провели хороший матч, выполнили тренерскую установку. Будем готовиться к американцам, чтобы взять реванш. На сегодняшний момент для каждого из нас полуфинал — самый важный матч. Нужно выложиться на все сто, и тогда будет результат.



Отдал три передачи? Старался помогать партнёрам, а они реализовали свои моменты. Попытка занести шайбу в верхний угол? Я уже забивал так за сборную U17 — это был матч «Турнира пяти наций» с чехами. Сегодня был хороший момент, чистый лёд. Жаль, не получилось — вратарь прочитал и успел поднять ловушку. Попробую ли в следующей игре снова? Почему бы и нет.



Сегодня каждый бился, все отдавались игре, помогали вратарю — он сыграл на ноль. Здорово, хороший результат», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

Беларусь прошли, а дальше страшно. Там Америка, играющая в советский хоккей Тот случай, когда победа сборной России на ЮЧМ станет сенсацией.