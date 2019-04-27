Бёрнс вышел на 1-е место в истории клуба по очкам среди защитников в ПО

В первом матче серии полуфинала Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Колорадо Эвеланш». После второго периода «акулы» впереди со счётом 4:2. Они дважды отыгрывались, а под занавес второго игрового отрезка вышли вперёд, проведя две результативные атаки.

Защитник «Шаркс» Брент Бёрнс набрал три балла – гол и две результативные передачи. Он вышел на первое место в истории клуба по очкам в плей-офф среди защитников. Теперь на его счету 50 (17+33) баллов. У Дэна Бойла было 48 (11+37) очков. В текущем плей-офф в активе Брента 7 (2+5) баллов.

Посмотреть видео гола Бёрнса можно на официальном сайте лиги.

В 82 матчах регулярного чемпионата Бёрнс набрал 83 очка – 16 голов и 67 результативных передач. Это лучший сезон для защитника.