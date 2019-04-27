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Житник: Овечкину и Кузнецову на ЧМ будет нелегко, у них видна усталость

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Житник: Овечкину и Кузнецову на ЧМ будет нелегко, у них видна усталость
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился ожиданиями от выступления игроков НХЛ в сборной России на чемпионате мира.

«Кто из российских игроков НХЛ выстрелит на ЧМ? По моим оценкам, очень хорошо должны смотреться представители «Тампы» — лучший вратарь регулярки Василевский и лучший бомбардир Кучеров. У этих звёзд есть фактически месяц отдыха, чтобы перезагрузиться и доказать, что случайным был провал в плей-офф, а не триумф в регулярном чемпионате. Налицо оптимальная мотивация.

А вот игрокам «Вашингтона», предположу, будет нелегко. Большой поход за Кубком Стэнли — 2018, короткий отпуск, очень тяжелая серия с «Каролиной» — все это наслаивается. Во всяком случае, у Кузнецова, Орлова и даже Овечкина в плей-офф в эпизодах просматривалась небольшая усталость — и физическая, и эмоциональная.

Малкин? За спиной у этого большого мастера тяжелый сезон, были травмы. Трудно давать какие-то прогнозы», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.

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