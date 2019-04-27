Житник: Овечкину и Кузнецову на ЧМ будет нелегко, у них видна усталость

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился ожиданиями от выступления игроков НХЛ в сборной России на чемпионате мира.



«Кто из российских игроков НХЛ выстрелит на ЧМ? По моим оценкам, очень хорошо должны смотреться представители «Тампы» — лучший вратарь регулярки Василевский и лучший бомбардир Кучеров. У этих звёзд есть фактически месяц отдыха, чтобы перезагрузиться и доказать, что случайным был провал в плей-офф, а не триумф в регулярном чемпионате. Налицо оптимальная мотивация.



А вот игрокам «Вашингтона», предположу, будет нелегко. Большой поход за Кубком Стэнли — 2018, короткий отпуск, очень тяжелая серия с «Каролиной» — все это наслаивается. Во всяком случае, у Кузнецова, Орлова и даже Овечкина в плей-офф в эпизодах просматривалась небольшая усталость — и физическая, и эмоциональная.



Малкин? За спиной у этого большого мастера тяжелый сезон, были травмы. Трудно давать какие-то прогнозы», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.

Ждать ли Радулова и Панарина? Кто из НХЛ ещё может приехать на ЧМ Многие команды способны собрать звёздные составы.