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Пьер-Эдуар Белльмар не сыграет на ЧМ-2019 из-за травмы

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Пьер-Эдуар Белльмар не сыграет на ЧМ-2019 из-за травмы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Пьер-Эдуар Белльмар не сумеет помочь сборной Франции на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» французской федерации хоккея. Сообщается, что 34-летний хоккеист выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Белльмар принял участие в 76 встречах, записав на свой счёт 15 (6+9) баллов при показателе полезности "+2" и шести минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 с половиной минут за игру. В шести играх плей-офф Белльмар очков не набрал.

Сборная Франции на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Финляндией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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