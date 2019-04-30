Биннингтон повторил рекорд НХЛ, выиграв 30 из первых 39 матчей

В третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Даллас Старз» — 4:3. Голкипер «музыкантов» Джордан Биннингтон одержал шестую победу в плей-офф, отразив 28 бросков из 31.

Биннингтон повторил рекорд лиги, одержав победы в 30 первых матчах в НХЛ из 39. Подобное достижение в 2014 году установил Фредерик Андерсен.

Счёт уже на второй минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц, Александр Радулов впоследствии в большинстве восстановил равновесие. Вновь «блюзменов» вперёд в середине второго периода вывел Тайлер Бозак. Результативным вышел отрезок с 54-й по 59-ю минуты, когда команды провели по две результативные атаки. У «Сент-Луиса» отличились Алекс Пьетранджело и Патрик Марун, у «Далласа» — Эндрю Кольяно и Тайлер Сегин.