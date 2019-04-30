«Даллас» — «Сент-Луис»: команды забили 3 гола за 3 минуты в конце матча

В третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Даллас Старз» — 4:3.

С 54-й по 56-ю минуту команды забили три гола. Сначала при игре в меньшинстве в формате «4 на 5» отличился Эндрю Кольяно, сравняв счёт. Далее забил защитник «блюзмено» Алекс Пьетранджело. Вскоре ответил Тайлер Сегин.

Посмотреть видео голов можно на официальном сайте лиги.

Счёт на второй минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц, Александр Радулов впоследствии в большинстве восстановил равновесие. Вновь «блюзменов» вперёд в середине второго периода вывел Тайлер Бозак. Победу «музыкантам» принёс Патрик Марун.

«Сент-Луис» вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч также состоится в Далласе 2 мая, начало – в 4:30 мск.