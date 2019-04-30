Щитов: воровали из «Макдоналдса» туалетную бумагу к себе в общагу

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов поделился воспоминаниями о сложных моментах своей карьеры.



«Я много чего повидал за период своих странствований. Иногда вспоминаю как, например, жили в Нижнекамске, когда не было денег.



Там был «Макдоналдс». Тогда можно было собирать купоны: девять купонов, десятый обед бесплатно. Собирали купоны с ребятами, потом делили этот обед. Тырили из «Макдоналдса» туалетную бумагу к себе в общагу.



Причем там частенько после игр была первая команда. Они набирали себе еды, и ни один из них ни разу не предлагал угостить! Даже никто не задумывался. Для меня это всегда было дико. У вас есть фарм-клуб, молодые ребята, почему вы ничего не предлагаете? Сейчас, после всего того, что я прошел, всегда стараюсь чем-то помочь молодым, что-то подсказать. Чтобы они чувствовали помощь.



Сейчас вспоминаю и удивляюсь: как я жил? Если была возможность, то продавал какую-нибудь бэушную клюшку рублей за 400-600. Кормили настолько плохо, что мы с ребятами покупали пачку вермишели за 2 рубля 50 копеек и делили ее на 2-3 человека. Это был настоящий ужас», — цитирует Щитова «Медиакорсеть».

