Сегодня, 1 мая, стартует чешский этап Еврохоккейтура. Турнир откроется вынесенным матчем между сборными Швеции и России, начало встречи — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Расписание игр сборной России (мск):
Среда, 1 мая
16:00 Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм);
Суббота, 4 мая
15:00 Россия – Финляндия (Брно);
Воскресенье, 5 мая (Брно)
19:00 Чехия – Россия.
Напомним, на тренировке 29 апреля звенья сборной России выглядели так:
Вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;
«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;
«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;
«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.
Швеция — Россия: онлайн-трансляция встречи начнётся в 16:00