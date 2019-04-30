«Северсталь» подписала новые контракты с Кодолой, Захарчуком и Хохловым

Череповецкая «Северсталь» заключила новые контракты с защитником Ильёй Хохловым и нападающими Иваном Захарчуком и Владиславом Кодолой, информирует официальный сайт команды. С с 24-летним Хохловым и 29-летним Захарчуком соглашения подписаны сроком на один сезон, с 22-летним Кодолой — на два сезона. Также контракт на два сезона подписал защитник Антон Сизов.



В прошедшем регулярном чемпионате Захарчук принял участие в 54 встречах, отметившись 15 (9+6) баллами при показателе полезности "-14" и 20 минутах штрафа. В среднем форвард проводил на площадке 12 минут за матч.



Кодола в регулярном чемпионате сезона-2018/19 отыграл 45 игр, записав в актив 14 (7+7) баллов при показателе полезности "-7" и четырёх минутах штрафного времени. Среднее игровое время нападающего составляло около 14 с половиной минут за встречу.



Хохлов провёл 47 игр, заработав 10 (4+6) очков при показателе полезности "-8".

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