Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0
Хоккей / НХЛ

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Для «Харрикейнз» эта победа стала пятой кряду в плей-офф.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил капитан хозяев Джастин Уильямс, который воспользовался ошибкой голкипера «Айлендерс» Робина Ленера.

Видео гола Уильямса можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Дублем в составе победителей отметился Теуво Терявяйнен. По два балла за результативность набрали форварды «Харрикейнз» Себастьян Ахо (1+1) и Джордан Стаал (0+2). Вратарь хозяев Кёртис Макэлинни отразил 28 бросков из 30.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 13 секунд, нанёс два броска в створ ворот и совершил 1 силовой приём. Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

Таким образом, «Харрикейнз» повели в серии 3-0. Следующий матч состоится в Роли 4 мая, начало – в 02:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
02 мая 2019, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 2
1:1, 1:1, 3:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Терявяйнен (Славин, Хэмилтон) – 06:41 (5x5), 1:1 – Тэйвз (Бейли, Эберле) – 08:20 (5x4), 2:1 – Фолк (Фёгеле, Стаал) – 31:58 (5x5), 2:2 – Бейли (Кюнхакль) – 34:13 (5x5), 3:2 – Уильямс (Ахо) – 50:15 (5x5), 4:2 – Терявяйнен (Песке, Славин) – 59:02 (en), 5:2 – Ахо (Валльмарк) – 59:55 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент