«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Для «Харрикейнз» эта победа стала пятой кряду в плей-офф.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил капитан хозяев Джастин Уильямс, который воспользовался ошибкой голкипера «Айлендерс» Робина Ленера.

Видео гола Уильямса можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Дублем в составе победителей отметился Теуво Терявяйнен. По два балла за результативность набрали форварды «Харрикейнз» Себастьян Ахо (1+1) и Джордан Стаал (0+2). Вратарь хозяев Кёртис Макэлинни отразил 28 бросков из 30.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 13 секунд, нанёс два броска в створ ворот и совершил 1 силовой приём. Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

Таким образом, «Харрикейнз» повели в серии 3-0. Следующий матч состоится в Роли 4 мая, начало – в 02:00 мск.