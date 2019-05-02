35-летний голкипер «Каролины» Кёртис Макэлинни установил рекорд НХЛ

В третьем матче серии полуфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2.

Голкипер «Каролины» Кёртис Макэлинни отразил 28 бросков из 30. В возрасте 35 лет и 343 дней канадец стал самым возрастным в истории лиги вратарём, выигравшим дебютный матч в плей-офф в стартовом составе. В предыдущем серии с Кёртис вышел на замену вместо получившего травму Петра Мразека, который является основным голкипером команды. В общей сложности за карьеру в Кубке Стэнли Макэлинни провёл лишь четыре игры.

В середине второго периода при счёте 1:1 «островитяне» могли выйти вперёд, но Макэлинни совершил невероятный сейв после бросков Андерса Ли и Джордана Эберле.

Невероятный сейв Макэлинни, остановившего шайбу на линии после двух бросков