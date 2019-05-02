Стали известны три звезды дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги определил трёх лучших хоккеистов дня, российские игроки не попали в тройку.

Главной звездой дня стал капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, забросивший победную шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2, 3-0).

Второй звездой признан вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп, отразивший 27 из 29 бросков в победной игре с «Сент-Луис Блюз» (4:2, 2-2).

Замкнул тройку нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Айлендерс». Финский форвард установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.