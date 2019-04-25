Джастин Уильямс номинирован на «Марк Мессье Трофи»

Стали известны претенденты на «Марк Мессье Трофи». Приз НХЛ, вручаемый Марком Мессье игроку проявившему лидерские качества на льду и за его пределами.

Как информирует официальный сайт НХЛ, на трофей претендуют капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано и форвард «Нэшвилл Предаторз» Уэйн Симмондс.

Приз Мессье вручается иначе, чем другие призы НХЛ. В сезоне-2006/07 пять игроков ежемесячно награждались НХЛ, тогда как окончательное решение было за Марком Мессье. С сезона-2007/08 лига перестала выбирать ежемесячных победителей, и обладатель приза называется в конце регулярного сезона.

37-летний Уильямс в серии с «Вашингтон Кэпиталз» (4-3) провёл девятый седьмой матч в плей-офф и одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ).

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