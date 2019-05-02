Форвард Павел Дедунов перешёл в «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Павлом Дедуновым, информирует официальный сайт «ястребов». 29-летний хоккеист заключил с финалистом Кубка Гагарина—2019 соглашение сроком на два сезона.



В прошедшем сезоне Дедунов выступал за хабаровский «Амур», провёл 55 игр, в которых набрал 21 (13+8) очко.



«Павел Дедунов – физически мощный нападающий, подходящий под систему Боба Хартли. Мы ждём, что в нашей команде он сумеет проявить свои самые сильные качества, сможет поддерживать высокий темп на протяжении всего матча, выигрывать борьбу на пятачке и у бортов, оказывать постоянное давление на соперника», — прокомментировал подписание игрока президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский.

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