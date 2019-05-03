Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Кучеров: мы отошли от вылета «Тампы» из плей-офф, все мысли о сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Кучеров: мы отошли от вылета «Тампы» из плей-офф, все мысли о сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Форвард сборной России Никита Кучеров прокомментировал поражение от шведов (4:6) в рамках Евротура.

Всё нормально, сделали выводы. Посмотрели видео, тренеры нам сказали, что надо делать, а что – нет. Для многих это была первая игра, надо было вкатиться. В целом, считаю, всё нормально. Все ребята спокойны. У нас единая команда. Все бьются друг за друга.

Отошли ли мы с партнёрами от вылета «Тампы»? Думаю, да. Прошло много времени, сейчас перед нами другая задача. Мы в сборной, все мысли о ней. Я уже отвлёкся. У нас собрался хороший коллектив. Шутки в раздевалке, всё другое. Соскучился по всему этому. Сейчас все мысли о том, как хорошо сыграть на чемпионате мира», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

На ЧМ нужна команда, а не набор звёзд из НХЛ. Сборная России в поиске
Шведы уверенно переиграли сборную России. Наши ребята не показали командной игры, много удалялись и вчистую проиграли свой пятак.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент