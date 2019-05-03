Кучеров: мы отошли от вылета «Тампы» из плей-офф, все мысли о сборной России

Форвард сборной России Никита Кучеров прокомментировал поражение от шведов (4:6) в рамках Евротура.

Всё нормально, сделали выводы. Посмотрели видео, тренеры нам сказали, что надо делать, а что – нет. Для многих это была первая игра, надо было вкатиться. В целом, считаю, всё нормально. Все ребята спокойны. У нас единая команда. Все бьются друг за друга.

Отошли ли мы с партнёрами от вылета «Тампы»? Думаю, да. Прошло много времени, сейчас перед нами другая задача. Мы в сборной, все мысли о ней. Я уже отвлёкся. У нас собрался хороший коллектив. Шутки в раздевалке, всё другое. Соскучился по всему этому. Сейчас все мысли о том, как хорошо сыграть на чемпионате мира», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.