На ЧМ нужна команда, а не набор звёзд из НХЛ. Сборная России в поиске

Последний этап Евротура всегда отличается в выгодную сторону от своих собратьев. К матчам в Финляндии, Швеции и даже декабрьскому турниру в России многие болельщики относятся с прохладцой, и их можно понять – ведь на это время прерывается регулярный чемпионат КХЛ. Чешский этап – другое дело. Клубный сезон закончен, все настроились на чемпионат мира, и последний этап Евротура как раз и является последним смотром перед мировым форумом.



В нынешнем году интерес к матчам в Чехии и вовсе особенный. Россия собрала просто бомбический состав, и первая обкатка для Малкина, Кучерова и Ко ожидалась именно на предваряющем главный международный старт турнире.

Россия проиграла Швеции перед чемпионатом мира. Как это было Овечкин будет позже, а пока следим за Малкиным, Кучеровым, Ковальчуком, Василевским и всей сборной. Все самое интересное – в нашем онлайне.

Первая игра для россиян состоялась в необычный для Евротура день – среду, это был вынесенный матч со сборной Швеции в Стокгольме. Состав Илья Воробьёв выставил самый боевой, не хватало в нём только Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Никиты Зайцева. Хоккеисты «Вашингтона» и «Торонто» ожидаются в расположении сборной 2 мая, об этом болельщиков предупредили заранее.

Если убрать Ковальчука – будет скандал. Вопросы по составу сборной России Кто не попадёт в заявку, кого ещё ждать из НХЛ, что делать с Ковальчуком и какими будут звенья? Главные вопросы по составу на ЧМ.

Состав у сборной России – космос, но и шведам есть, кем похвастать. Действующие двукратные чемпионы мира привезли на Евротур сразу 16 игроков НХЛ.

Преимущество шведов и могучий выстрел Елесина

На первых минутах встречи хозяева площадки захватили преимущество. Подопечные Ильи Воробьёва тяжело вкатывались в поединок и привыкали к новым сочетаниям, шведы же смотрелись гораздо целостнее. Удалось сопернику и забросить быструю шайбу. Наши ребята проиграли вбрасывание в своей зоне, Йеспер Братт вылез на пятак и откинул шайбу на неприкрытого Юакима Нюгарда. Тот нанёс неотразимый бросок, у Андрея Василевского было мало шансов выручить команду.



После заброшенной шайбы шведы продолжали смотреться активнее и интереснее в атаке, россияне же стали подбираться к воротам Якоба Маркстрёма только ближе к середине периода. Затем было не слишком внятное большинство в исполнении сборной России, на что шведы ответили гораздо более опасным двухминутным отрезком в численном преимуществе. Андрей Василевский держал нашу сборную в игре.

Шведы смотрелись предпочтительнее, и ответная шайба россиян под занавес периода выглядела несколько нелогичной. На предпоследней минуте отрезка Никита Гусев едва не убежал на рандеву к Маркстрёму, но шведские защитники «съели» форварда «Вегаса». Однако Гусев не выключился из борьбы и вторым темпом подключил к атаке Александра Елесина. Будущий защитник «Калгари» от души приложился по шайбе и прошил Маркстрёма. 1:1 после двадцати минут игры!

Россия удалялась, Швеция наказывала

Второй период начался для нашей сборной отвратительно – Малкин переносил клюшку из одной руки в другую и задел по лицу шведского игрока. Да так неудачно, что заработал двойной малый штраф. Шведы с энтузиазмом взялись за реализацию лишнего и быстро организовали вторую шайбу. Антон Ландер прострелил на пятак, где Артём Блажиевский вчистую проиграл позицию Луи Эрикссону.



Дальше – больше. Шведы буквально разрывали нашу оборону поперечными передачами, грузили на пятак, и очередной такой наброс привёл к третьему голу хозяев. После выстрела Адама Ларссона самым расторопным на пятачке оказался Маркус Крюгер. На сей раз помешать шведскому нападающему не смогли Никита Нестеров и Михаил Сергачёв. Эта шайба состоялась уже в тот момент, когда Малкин вышел со скамейки штрафников, но этот гол стал прямым следствием игры в меньшинстве. Неаккуратные действия хоккеиста «Питтсбурга» вышли для сборной России боком.



Нашим ребятам удалось немного успокоить игру, и вскоре даже получилось отыграть одну шайбу. В быстрой контратаке Сергей Андронов добавил с пятачка после броска Никиты Гусева. Но в целом у Маркстрёма было не слишком много работы, к тому же россияне постоянно хватали удаления. Под занавес периода в штрафном боксе оказались Хафизуллин и Григоренко, и шведы очень спокойно реализовали двойной численный перевес. Передача Братта на пятачок точно в клюшку Оскару Линдблому, и 4:2. Форвард «Филадельфии» тут же мог оформить дубль и снять все вопросы о победителе матча, но слишком высоко задрал клюшку, и арбитр без колебаний развёл руки в сторону.



Второй период оставил неприятное впечатление от игры нашей сборной. Звёздных российских энхаэловцев совсем не было видно, шведы смотрелись гораздо сильнее и здорово реализовывали свои моменты. У россиян хромала дисциплина, а игра на своём пятачке не выдерживала никакой критики. В третьем игровом отрезке нашей сборной нужен был хороший эмоциональный взрыв, а в целом перед чемпионатом мира у Ильи Воробьёва появилась масса пищи для размышлений.

Ну хоть Кучеров забил!

Третий период сборная России начала правильно, первое звено попыталось провести позиционную атаку, но Евгений Малкин в чужой зоне заработал очень глупое удаление, ударив шведа по клюшке, и нашей команде вновь пришлось обороняться в меньшинстве. Отбивались наши неплохо, но на исходе численного преимущества шведам удалось забросить пятую шайбу. Снова был проигран пятак, откуда дубль оформил Эрикссон.



Россия встрепенулась, но взяться осмысленной, командной игре в этом матче было неоткуда, а переиграть мощных шведов за счёт индивидуальных действий не представлялось возможным. Довольно быстро наша команда забросила третью шайбу – Михаил Григоренко подставил клюшку под бросок Никиты Нестерова – но это обстоятельство никак не повлияло на ход встречи. Шведы играли спокойно, уверенно и довели дело до победы. Сначала хозяева забросили шестую шайбу в пустые ворота россиян, затем, также вшестером, нашей команде удалось забить. Четвёртую шайбу России оформил Никита Кучеров, став единственным энхаэловцем в нашем составе, кто отличился в этом матче.

Понятно, что сочетания у Ильи Воробьёва ещё сырые, чтобы сыграться, нашим звёздам нужно какое-то время, и делать далеко идущие выводы из этого поражения никто не собирается. Но этот матч подтвердил, что приезд большого количества звёзд в сборную – большая головная боль для тренерского штаба. А ведь в Чехии к сборной присоединятся ещё и Овечкин с Кузнецовым. Илье Воробьёву нужно серьёзно задуматься над тем, как слепить из всей этой звёздной компании сбалансированную команду. Иначе в Братиславе у нас будут большие проблемы.