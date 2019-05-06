«Нефтехимик» обменял Эмиля Галимова в «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен, в результате которого в Казань переезжает нападающий Эмиль Галимов, а нижнекамский клуб получит денежную компенсацию, информирует официальный сайт казанского клуба.

Эмиль родился 9 мая 1992 года в Нижнекамске, воспитанник системы «Нефтехимика». В 2013 году выбран в седьмом раунде драфта НХЛ под 207-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс».

На профессиональном уровне выступал за команды «Реактор», «Нефтехимик» (обе – Нижнекамск), «Локо», «Локомотив» (обе – Ярославль). В минувшем сезоне КХЛ сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил восемь шайб и сделал семь результативных передач. В общей сложности за карьеру в КХЛ набрал 138 (62+76) очков в 382 играх.