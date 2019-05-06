Голкипер Владислав Гросс вернулся в «Автомобилист», информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан на два года.

Гросс родился 3 января 1998 года в Новокузнецке, воспитанник «Салавата Юлаева». C 2016 года выступал за “Авто”, всего в МХЛ сыграл 80 матчей, одержал 47 побед, отразил 2015 бросков (92,4%), в семи матчах не пропустил ни одной шайбы. В прошлом году дебютировал в ВХЛ в составе “Горняка”, сезон завершил в новокузнецком “Металлурге”.

Также продлены контракты с игроками “Авто” Никитой Азаровым и Александром Павленко.

Защитник Азаров родился 2 июня 1999 года в Екатеринбурге, воспитанник “Спартаковца”. С 2016 года выступает за “Авто”, всего в МХЛ провёл 125 матчей, набрав 11 (3+8) очков.



Нападающий Павленко родился 11 апреля 1999 года в Кишинёве, воспитанник “Орбиты” (Зеленоград) и московского ЦСКА. В 2016 году дебютировал в МХЛ в составе “Авто”. За нашу “молодёжку” Александр сыграл 176 матчей, набрав 70 (35+35) очков.