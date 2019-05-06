Максим Березин и Фёдор Беляков пополнили состав «Автомобилиста»

Состав “Автомобилиста” пополнили защитники Максим Березин и Фёдор Беляков, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. Березин заключил трёхлетний контракт, Беляков поставил подпись под двусторонним соглашением, рассчитанным на один год.

Березин родился 29 января 1991 года в Ижевске, воспитанник “Ижстали” и “Нефтехимика”. В 2008 году выступал в юношеской лиге Швеции за “Mora IK”, но затем вернулся в Россию. С 2009 года Максим совмещал выступления за “Нефтехимик” в КХЛ и молодёжную команду “Реактор”. Всего за нижнекамские команды играл девять лет, в 2017 году перешёл в омский “Авангард”, где провёл последние два сезона. На счету защитника 441 матч в КХЛ, в которых он набрал 89 (32+57) очков.

Беляков родился 10 апреля 1993 года в Москве, воспитанник “Крыльев Советов”. Профессиональную карьеру начал в “Кузнецких Медведях” (МХЛ), за которых выступал два года. В КХЛ дебютировал в 2012 году в составе “Барыса”. На следующий год перешёл в “Нефтехимик”. Также выступал за “Адмирал”, “Сибирь”, “Салават Юлаев”, “Торпедо”. Прошедший сезон закончил в московской “Звезде” (фарм-клуб ЦСКА). Всего в КХЛ сыграл 212 матчей, набрав 17 (4+13) очков. В сезоне-2016/17 он стал лучшим в КХЛ по количеству заблокированных бросков — 141.