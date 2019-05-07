Макэвой ударил Андерсона в голову, но получил только малый штраф

В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде одержал сухую победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0. В конце второго периода защитник гостей Чарли Макэвой грубо атаковал Джоша Андерсона, но получил только две минуты штрафа. Игрок «жакетов» сразу же отправился в раздевалку.

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Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэкес. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков.

«Бостон» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз». «Коламбус» вёл 2-1, но затем проиграл три матча.