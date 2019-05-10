Ахо — о голе: Свечников сделал нереальную передачу

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо после поражения в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:5, 0-1) прокомментировал эпизод с заброшенной шайбой.

«Отличная работа Джордана Стаала на вбрасывании. Свечников сделал нереальную передачу к дальней штанге, и я просто подправил шайбу. Мы пару раз удалились, дали шанс хорошему большинству, и это стоило нам матча. Игра шла в нашу пользу. Нам нужно вынести из этого уроки», — цитирует Ахо официальный сайт НХЛ.

Хозяева открыли счёт на третьей минуте усилиями Стивена Кемпфера. Через 47 секунд Себастьян Ахо восстановил равновесие, а в середине второго периода Грег Маккегг вывел «Каролину» вперёд. В начале третьего игрового отрезка удаления заработали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. «Бостон» их реализовал, отличились Маркус Юханссон и Патрис Бержерон. В концовке встречи дело до разгрома довели Брэндон Карло и Крис Вагнер.