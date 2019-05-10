Судьи приняли два странных решения при силовых приёмах на Свечникове

В первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 5:2. В третьем периоде игроки «Каролины» были наказаны тремя малыми штрафами, два удаления реализованы. Также дважды «Бостон» играл грубо против российского нападающего «ураганов» Андрея Свечникова. Его в спину ударил Шон Курали, а Крис Вагнер не давал подняться со льда.

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Хозяева открыли счёт на третьей минуте усилиями Стивена Кемпфера. Через 47 секунд Себастьян Ахо восстановил равновесие, а в середине второго периода Грег Маккегг вывел «Каролину» вперёд. В начале третьего игрового отрезка удаления заработали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. «Бостон» их реализовал, отличились Маркус Юханссон и Патрис Бержерон. В концовке встречи дело до разгрома довели Брэндон Карло и Вагнер.

«Бостон» повёл в серии со счётом 1-0. «Каролина» впервые проиграла после шести побед кряду. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 12 мая, начало – в 22:00 мск.