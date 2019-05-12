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И. Воробьёв: надо больше бросать. Но ребята ищут друг друга, это у нас в крови

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: надо больше бросать. Но ребята ищут друг друга, это у нас в крови
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча чемпионата мира 2019 года с командой Австрии (5:0).

«Почему Ковальчука перевели на дальний пятак? Видели два варианта, этот нам кажется более интересным. Были мысли выпускать с этой спецбригадой Зайцева. Дело в том, что Никита уже несколько лет не играл в большинстве.

У нас креативные личности. Мы говорим в перерывах, что надо больше бросать. Но они ищут друг друга. Это у нас в крови. Малкин и Овечкин появились вместе на льду на пересменке.

Когда будет последняя дозаявка? Будем думать, нас ничто не торопит», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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