И. Воробьёв: надо больше бросать. Но ребята ищут друг друга, это у нас в крови

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча чемпионата мира 2019 года с командой Австрии (5:0).



«Почему Ковальчука перевели на дальний пятак? Видели два варианта, этот нам кажется более интересным. Были мысли выпускать с этой спецбригадой Зайцева. Дело в том, что Никита уже несколько лет не играл в большинстве.



У нас креативные личности. Мы говорим в перерывах, что надо больше бросать. Но они ищут друг друга. Это у нас в крови. Малкин и Овечкин появились вместе на льду на пересменке.



Когда будет последняя дозаявка? Будем думать, нас ничто не торопит», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.