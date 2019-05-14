Бэкес: Тарасенко сначала знал английский язык хуже всех в «Сент-Луисе»

Нападающий клуба «Бостон Брюинз» Дэвид Бэкес поделился мнением об игроках разных национальностей в клубах НХЛ.



«Это всегда интригующая динамика — наблюдать за тем, как группа парней со всего мира сливается в единый коллектив. Правда, должен сказать, что большинство парней из других стран, с которыми я когда-либо играл, владели английским достаточно, чтобы общаться хотя бы на простом уровне. Владимир Тарасенко, когда только приехал в „Сент-Луис“, знал язык, пожалуй, хуже всех, и сначала это создавало барьеры даже в плане хоккейных коммуникаций. Но всегда поражало, насколько в условиях команды процесс обучения ускоряется», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.