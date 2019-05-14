Швейцария победила Австрию на ЧМ-2019, обогнав в таблице Россию

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:0. Швейцарский коллектив одержал третью победу на турнире и догнал по очкам сборную России в группе В, опередив россиян по дополнительным показателям.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился швейцарский нападающий Кевин Фиала. В третьем периоде заброшенные шайбы в актив записали Роман Йози, Филипп Курашёв и Свен Андригетто. Сухой матч оформил голкипер сборной Швейцарии Рето Берра.

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).