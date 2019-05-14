Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Швейцария победила Австрию на ЧМ-2019, обогнав в таблице Россию

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Швейцария победила Австрию на ЧМ-2019, обогнав в таблице Россию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:0. Швейцарский коллектив одержал третью победу на турнире и догнал по очкам сборную России в группе В, опередив россиян по дополнительным показателям.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился швейцарский нападающий Кевин Фиала. В третьем периоде заброшенные шайбы в актив записали Роман Йози, Филипп Курашёв и Свен Андригетто. Сухой матч оформил голкипер сборной Швейцарии Рето Берра.

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швейцария
4 : 0
1:0, 0:0, 3:0
Австрия
1:0 – Фиала (Хишир, Праплан) – 19:27 (5x5), 2:0 – Йози (Мозер, Лёффель) – 53:02 (5x5), 3:0 – Курашев (Хишир) – 58:34 (5x4), 4:0 – Андригетто (Диас, Праплан) – 59:47 (5x3)

Посмотреть видео можно также в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент